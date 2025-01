Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kommt am Mittwoch, 29. Januar 2025, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Anpassung des Mutterschutzgesetzes und weiterer Gesetze – Anspruch auf Mutterschutzfristen nach einer Fehlgeburt (Mutterschutzanpassungsgesetz, 20/14231), ein gemeinsamer Antrag von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit dem Titel „Prävention stärken – Kinder mit psychisch oder suchtkranken Eltern unterstützen“ (20/12089), ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Strafbarkeit der Bewerbung und Durchführung von Geschlechtsanpassungen bei Minderjährigen (20/14218) sowie acht Anträge der AfD-Fraktion mit den Titeln „Unterlassung von Informationen mit bewerbendem Charakter zur Pubertätsblocker- und Hormonbehandlung von Kindern und Jugendlichen seitens der Bundesregierung“ (20/14221), „Einsatz für eine familienfreundliche Gesellschaft – Abschaffung des Amtes des Queer-Beauftragten der Bundesregierung“ (20/13903), „Teilhabe der Großeltern an Kindererziehung ermöglichen – Kinderbetreuungsgeld für Großeltern einführen“ (20/7199), „Keine Werbung für die Corona-Schutzimpfung bei Kindern – Erziehungsberechtigte und Minderjährige über Vor- und Nachteile der Kinderimpfung gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 umfassend und sachgerecht aufklären“ (20/1032), „Informationsbroschüren zur sogenannten Corona-Schutzimpfung für Kinder zurückziehen“ (20/1033), „Auswirkungen geschlechtergerechter Sprache sowie des generischen Maskulinums auf die Wort- und Schriftsprache und ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung“ (20/4894), „Beibehaltung des generischen Maskulinums in Rechts- sowie in Verwaltungsvorschriften sowie im dienstlichen Schriftverkehr“ (20/4895), „Verständliche Sprache gewährleisten – Sprachverunstaltung der Bundesregierung verhindern“ (20/5612) und „Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche sichern und ausbauen“ (20/7198).

Die Mitglieder des Familienausschusses beschäftigen sich mit unterschiedlichen gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Ihre Aktivitäten zielen unter anderem darauf ab, Familien sowie Kinder und Jugendliche zu stärken, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erzielen, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und – vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – die Rahmenbedingungen für ein weitgehend selbstbestimmtes Leben der älter werdenden Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln. (24.01.2025)