Liveübertragung: Donnerstag, 11. September, 11.20 Uhr

„Damit wir vor Ort gut leben – Städte und Gemeinden stärken“ lautet der Titel eines von der Fraktion Bündnis 90/Die Grüne avisierten Antrags, der am Donnerstag, 11. September 2025, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Im Anschluss an eine 60-minütige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung bei den weiteren Beratungen soll beim Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen liegen. (hau/14.07.2025)