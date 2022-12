Demonstration in Bielefeld gegen die Verbrechen des „Islamischen Staates“ an den Ezidinnen und Eziden im Irak.

Liveübertragung: Donnerstag, 19. Januar, 11.40 Uhr

Der von der Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP avisierte Antrag mit dem Titel „Anerkennung und Gedenken an den Völkermord an den Êzîdinnen und Êzîden“ steht am Donnerstag, 19. Januar 2023, auf der Tagesordnung des Bundestages. Im Anschluss an die 40-minütige Debatte ist die sofortige Abstimmung vorgesehen. (hau/20.12.2022)