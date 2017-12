Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.12.2017 (hib 582/2017)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über öffentliche Auftritte der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/128) will sie unter anderem wissen, an welchen Messen und Ausstellungen sich die Bundeswehr im ersten Quartal 2018 beteiligen wird, welche Termine des "KarriereTreffs" und von Jugendoffizieren an Schulen und Hochschulen geplant sind. Ebenso will Die Linke über Auftritte des Musikkorps außerhalb von militärischen Liegenschaften und öffentliche Gelöbnisse und Zapfenstreiche informiert werden.