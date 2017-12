Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.12.2017 (hib 582/2017)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über militärische Forschungsaufträge. In einer Kleinen Anfrage (19/123) will sie wissen, welche militärischen Forschungsaufträge seit 2010 durch Bundesministerien und -behörden an Hochschulen in Thüringen vergeben wurden. Nach Ansicht der AfD ist es für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands von "strategischer Bedeutung", dass die Bundeswehr im Bereich Forschung nicht den Anschluss an andere Staaten verliert.