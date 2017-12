Verteidigung/Kleine Anfrage - 12.12.2017 (hib 589/2017)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über ein geplantes Zielschießen der Bundeswehr auf die ausgemusterte Fregatte "Karlsruhe" im ersten Halbjahr 2018 im Sperrgebiet Schönhagen bei Damp an der Ostsee. In einer Kleinen Anfrage (19/162) will sie unter anderem wissen, mit welcher Munition das Schiff beschossen werden soll und welche Art und Menge Sprengstoff bei den ebenfalls geplanten Sprengungen am Schiffskörper benutzt werden soll. Zudem will die Linksfraktion Informationen darüber, wie die Bundeswehr bei der Übung mögliche Umweltschädigungen vermeidet.