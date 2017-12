Inneres/Kleine Anfrage - 13.12.2017 (hib 592/2017)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung wissen, wie viele Asylbewerber aus welchen Herkunftsländern sich "nach den zuletzt vorliegenden Daten zum 1. November 2017 in einem Asylverfahren in Thüringen" befunden haben. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/198) unter anderem danach, wie viele noch nicht bearbeitete Asylanträge in Thüringen vorlagen und wie viele Asylanträge anerkannt beziehungsweise abgelehnt wurden.