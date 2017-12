Finanzen/Antrag - 13.12.2017 (hib 593/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die SPD-Fraktion wendet sich gegen "unfairen Steuerwettbewerb". In einem Antrag der Fraktion (19/233), der am Mittwoch im Plenum beraten wird, fordert die Fraktion im Lichte der sogenannten Paradise-Papers unter anderem von der Bundesregierung, sich bei OSZE und EU für ein stärkeres Engagement in diesem Bereich einzusetzen. So soll die "Schwarze Liste" der EU mit Steueroasen auch EU-Staaten enthalten können. Zudem soll die Nennung auf dieser Liste mit "konkreten Sanktionen gegen die unkooperativen Staaten verbunden werden", schreibt die SPD in ihrem Antrag.