Finanzen/Antrag - 13.12.2017 (hib 593/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will sogenannte Steuersümpfe trocken legen. Im Nachgang der sogenannten Paradise-Papers fordert die Fraktion in einem Antrag (19/239) unter anderem, eine Anzeigepflicht für Steuergestaltungen einzuführen. In Europa soll nach Willen der Grünen auf eine gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage und einen europäischen Mindeststeuersatz hingearbeitet werden. Die Möglichkeit, durch sogenannte Share Deals die Grunderwerbssteuer zu umgehen, soll eingeschränkt werden. Zudem fordern die Grünen von der Bundesregierung eine regelmäßige Steuerlückenschätzung. Der Antrag wird am Mittwoch im Plenum beraten.