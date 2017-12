Hauptausschuss/Kleine Anfrage - 13.12.2017 (hib 593/2017)

Berlin: (hib/PST) Nach Kindesentführungen ins Ausland erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/200). Sie fragt dazu, wie viele solche Fälle pro Jahr der Bundesregierung bekannt seien, wenn möglich aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Nationalität des Täters sowie Zielland des Entführers. Außerdem will die Fraktion unter anderem wissen, was die Bundesregierung unternommen hat und unternimmt, um jeweils eine Rückführung der entführten Kinder zu erreichen beziehungsweise aktuelle Fälle aufzuklären, sowie welche Hilfen es für Betroffene gibt.

In der Vorbemerkung vertritt die AfD-Fraktion die Auffassung, die Bundesregierung müsse "alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um ins Ausland entführte Kinder wieder nach Deutschland zurückzuholen". Dazu sei sie nach dem Grundgesetz verpflichtet, das die Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt.