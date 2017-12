Hauptausschuss/Kleine Anfrage - 15.12.2017 (hib 594/2017)

Berlin: (hib/PEZ) Kontrollinstrumente bei der Ausfuhr von Rüstungsgütern stehen im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/155). Die Abgeordneten interessieren sich für Kontrollen im Empfängerland, mit denen der Endverbleib von Rüstungsgütern überprüft werden soll. So möchten sie von der Bundesregierung wissen, warum bestimmte Nachweise nur als "Kann"-Bestimmung in die Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung aufgenommen wurden. Außerdem fragen sie detailliert nach Ablauf und Organisation so genannter Post-Shipment-Kontrollen.