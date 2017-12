Finanzen/Kleine Anfrage - 18.12.2017 (hib 595/2017)

Berlin: (hib/HLE) Um die Finanzierung parteinaher Stiftungen geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion der Alternative für Deutschland (19/199). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, wie hoch die Summe aller Zuschüsse an die parteinahen Stiftungen ist und wie sich das Volumen der Zuschüsse seit 1990 entwickelt hat. Außerdem wird nach Rechtsgrundlagen und Kontrollmechanismen gefragt. In der Vorbemerkung verweisen die Abgeordneten auf Stellungnahmen von Transparency International und des Bundes der Steuerzahler, in denen nicht hinreichende gesetzliche Grundlagen und fehlende Finanzierungsberichte bemängelt worden seien. Weiter wird darauf hingewiesen, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD solche Stiftungen initiiert hätten.