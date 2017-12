Inneres/Kleine Anfrage - 20.12.2017 (hib 598/2017)

Berlin: (hib/STO) Um "Aktivitäten ausländischer Geheimdienste in Deutschland seit 2015" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/256). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, in wie vielen Fällen Stellen des Bundes seit 2015 Hinweise auf nachrichtendienstliche Tätigkeit ausländischer Geheimdienste in Deutschland erhalten haben.