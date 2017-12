Auswärtiges/Kleine Anfrage - 22.12.2017 (hib 602/2017)

Berlin: (hib/AHE) Das "Gedenken der Bundesregierung an 100 Jahre Erster Weltkrieg" seit 2014 stellt die Fraktion Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/114). Die Abgeordneten interessieren sich insbesondere für die vom Auswärtigen Amt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum in Berlin geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "1914-2014: Versagen und Nutzen der Diplomatie". Gefragt wird zudem nach Veranstaltungen im Ausland beziehungsweise mit ausländischen Partnern sowie nach der Teilnahme von Bundespräsident, Bundeskanzlerin, Außenminister und von weiteren Ministern an solchen Formaten.