Auswärtiges/Kleine Anfrage - 22.12.2017 (hib 603/2017)

Berlin: (hib/AHE) Die "deutsche Unterstützung einer militärischen Eingreiftruppe der G5-Sahel-Staaten zur Bekämpfung unerwünschter Migration" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/245). Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach Anfragen der Afrikanischen Union an die EU hinsichtlich einer solchen Eingreiftruppe sowie nach den Teilnehmern der "G5 Sahel Force Conjointe-Geberkonferenz" Mitte Dezember in Brüssel.