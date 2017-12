Hauptausschuss/Kleine Anfrage - 28.12.2017 (hib 605/2017)

Berlin: (hib/PK) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/294) nach der Zukunft der Parklandschaft Gatow. Wegen der geplanten Übertragung einer Teilfläche der sogenannten Gatower Wiesen an das Land Berlin stehe die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) seit Jahren in Verhandlungen mit dem Land. Die Abgeordneten erkundigen sich nun bei der Bundesregierung nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen.