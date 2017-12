Hauptausschuss/Antwort - 28.12.2017 (hib 606/2017)

Berlin: (hib/PST) Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt derzeit gegen neun namentlich bekannte Personen wegen des Verdachts der Unterstützung des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds. Dies teilte die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/309) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/165) mit. Im Zuge der Ermittlungen habe es 49 Durchsuchungen gegeben, hauptsächlich in Sachsen und Thüringen, aber auch in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Hessen. Mit einer Verjährung der gegen die Beschuldigten erhobenen Vorwürfe sei weder im nächsten Jahr noch 2019 zu rechnen.