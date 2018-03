Inneres/Kleine Anfrage - 01.03.2018 (hib 115/2018)

Berlin: (hib/STO) Mit "organisierten Betrugsstraftaten aus Call-Centern in der Türkei" befasst sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/863). Darin schreibt die Fraktion, dass "das Phänomen von ausländischen Call-Centern ausgehender organisierter Betrugsstraftaten" bereits seit einigen Jahren die Polizei- und Sicherheitsbehörden in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland beschäftige. Der Sitz der Call-Center befinde sich vorwiegend in der Türkei. Die Täter nutzen dabei verschiedene Betrugsszenarien zum Nachteil zumeist älterer Bürger.

Wissen wollen die Abgeordneten, ob die Bundesregierung mit türkischen Sicherheitsbehörden kooperiert, "um die von der Republik Türkei ausgehenden Betrugsstraftaten zu beenden". Auch erkundigen sie sich unter anderem danach, welche Erkenntnisse die Bundesregierung darüber hat, "ob die Betrugsstraftaten aus Deutschland oder der Türkei geplant werden".