Standorte von Bundeseinrichtungen

Inneres/Kleine Anfrage - 01.03.2018 (hib 117/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach der "Aufteilung von Bundeseinrichtungen in den einzelnen Bundesländern" erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/882). Wissen will sie von der Bundesregierung unter anderem, welche Bundeseinrichtungen "sich nach ihren Standorten in den einzelnen Bundesländern" befinden.