Import von Fracking-Gas in die EU

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 01.03.2018 (hib 118/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich nach dem Gasbedarf in der EU und in Deutschland. Auf dem Weg einer Kleinen Anfrage (19/844) möchte sie die Entwicklung dieses Bedarfs vor dem Hintergrund der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens sowie der deutschen und der europäischen Klimaschutzziele erfahren. Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung auch nach einer Einschätzung der Versorgungssicherheit in Deutschland. Darüber hinaus beschäftigt sie der Umgang mit Gas, das in anderen Ländern durch so genanntes Fracking gewonnen wurde. Die Abgeordneten möchten wissen, ob und wie solche Importe erfasst werden.