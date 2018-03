Inneres/Antwort - 05.03.2018 (hib 122/2018)

Berlin: (hib/STO) Um wetterbedingte Schäden in Deutschland im Jahr 2017 geht es in der Antwort der Bundesregierung (19/872) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/651). Wie die Bundesregierung darin ausführt, betrug der versicherte Schaden aus wetterbedingten Ereignissen im vergangenen Jahr Branchenangaben zufolge "in der Sachversicherungssparte, das heißt ohne die Kraftfahrzeugkaskoversicherung, zirka zwei Milliarden Euro".