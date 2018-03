Keine Erkenntnisse zu ICOs

Finanzen/Antwort - 05.03.2018 (hib 123/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung hat keine Erkenntnisse über den Umfang der durch die neue Blockchain-Technologie möglich gewordenen "Initial Coin Offerings" (ICOs) in Deutschland. Damit können Unternehmen über den Verkauf von Token Kapital aufnehmen. In der Antwort der Regierung (19/851) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/648) heißt es weiter, weltweit werde von einer Kapitalaufnahme durch ICOs in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar ausgegangen.