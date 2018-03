Grüne fragen nach Gender Pay Gap

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 06.03.2018 (hib 128/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will über die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/1010) will sie unter anderem wissen, wie groß der sogenannte Gender Pay Gap in den Staaten der Europäischen Union, in Deutschland und den Bundesländern ist. Zudem verlangen die Grünen Auskunft über den Brutto-Monatslohn von vollzeitbeschäftigten Frauen mit abgeschlossenem Hochschulstudium, mit abgeschlossener Berufsausbildung und ohne Berufsausbildung in den Jahren 2016 und 2017 im Vergleich zu dem der Männer.