Informationen zur Erwerbsminderungsrente

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 06.03.2018 (hib 129/2018)

Berlin: (hib/FB) Nach der Höhe der Erwerbsminderungsrenten und der Situation der Empfänger erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/924). Die Fraktion interessiert sich unter anderem dafür, wie viele Empfänger von Veränderungen, die in der vergangenen Wahlperiode beschlossen wurden, profitieren und wie viele auf ergänzende Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Außerdem fragen die Abgeordneten nach den Chancen, nach dem Bezug der Erwerbsminderungsrente wieder in das Arbeitsleben einzusteigen.