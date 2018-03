Entwicklung der Altersrenten

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 06.03.2018 (hib 129/2018)

Berlin: (hib/FB) Die Fraktion Die Linke interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/945) dafür, wie sich die Zahl der Bezieher von Altersrenten in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die Fraktion fragt die Bundesregierung außerdem unter anderem, wie hoch das durchschnittliche Haushaltseinkommen von Rentnern in Deutschland ist und wie hoch die Quote der Armutsgefährdung bei Pensionären ist.