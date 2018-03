Rentenzahlungen an Spätaussiedler

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 06.03.2018 (hib 129/2018)

Berlin: (hib/FB) Nach der Rentensituation der Aussiedler und Spätaussiedler erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/947). Die Fraktion will von der Bundesregierung wissen, wie viel die Versicherten in den vergangenen 20 Jahren in die Rentenversicherung eingezahlt haben und wie hoch die dementsprechenden Auszahlungen waren.