Bericht zu Asyl-Pilotprojekt wird geprüft

Inneres/Antwort - 06.03.2018 (hib 130/2018)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung sieht sich noch nicht in der Lage, eine Einschätzung zum Erfahrungsbericht über das Pilotprojekt Asylverfahrensberatung abzugeben, wie von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/652) verlangt. Der Bericht sei dem Bundesinnenministerium als Entwurf zur Prüfung vorgelegt worden. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Antwort (19/873) der Regierung.