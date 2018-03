Ausgaben der Rentenversicherung

Arbeit und Soziales/Antwort - 08.03.2018 (hib 133/2018)

Berlin: (hib/CHE) Die Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung lassen sich nicht exakt beziffern. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/940) auf eine Kleine Anfrage (19/714) der AfD-Fraktion. Grund sei, dass es "in Wissenschaft und Praxis keine eindeutige und konsensfähige Abgrenzung dieser Leistungen" gebe und lediglich "Abschätzungen von Orientierungsgrößen" existierten, so die Bundesregierung zur Begründung.