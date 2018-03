Verwendung der Software "GeohuB"

Verteidigung/Antwort - 13.03.2018 (hib 145/2018)

Berlin: (hib/AW) Die von der Europäischen Verteidigungsagentur in Zusammenarbeit mit dem EU-Satellitenzentrum entwickelte Software "GeohuB" wird nach Kenntnis der Bundesregierung durch das Operationshauptquartier der EU-Mission "Operation Sophia" im Mittelmeer zur Lagebildherstellung im Operationsgebiet genutzt. Dies teilt die Regierung in ihrer Antwort (19/1118) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (19/666) mit. Von den an der Operation beteiligten Schiffen der Deutschen Marine werde die Software nicht benutzt. Über "GeohuB" seien Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms "Copernicus" einsehbar, die - auf den Erdboden projiziert - eine Auflösung von fünf mal fünf Metern haben.