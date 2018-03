AfD fragt erneut nach Kindergeld

Finanzen/Kleine Anfrage - 13.03.2018 (hib 145/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Zahlung von Kindergeld an ausländische Kindergeldberechtigte macht die AfD-Fraktion erneut zum Thema einer Kleinen Anfrage (19/1003). Sie will von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie viel Kindergeld die Bundesagentur für Arbeit seit 2010 auf ausländische Konten überwiesen hat und wie hoch der Zahlbetrag in diesem Zeitraum auf deutsche Konten war. Außerdem wird nach der Zahl ausländischer Kindergeldberechtigter gefragt und nach der Verteilung der Zahlungen auf verschiedene Länder. Diese Angabe hatte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf Drucksache 19/754 als "nicht möglich" bezeichnet. Die Fraktion will nun wissen, ob ein sich auf Daten der Bundesagentur für Arbeit berufener Pressebericht mit detaillierten Angaben zu Zahlungen für Kinder in Ländern wie Polen und Rumänien richtig ist und wie sich diese Angaben zur Aussage der Regierung verhalten, dass die Wohnsitzdaten der betreffenden Kinder nicht nach einzelnen EU-Staaten differenziert ausgewiesen würden.