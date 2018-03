AfD fragt nach Kulturförderung

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 20.03.2018 (hib 170/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD verlangt Auskunft über die Förderung des Künstlerkollektives "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) durch den Hauptstadtkulturfonds. In einer Kleinen Anfrage (19/1158) will sie unter anderem wissen, ob der Staatsschutz tätig werden musste, weil im Rahmen des ZPS-Projektes "Erster Europäischer Mauerfall" Freiwillige mit Bussen zu EU-Grenzanlagen gefahren wurden, um diese niederzureißen. Zudem möchte sie erfahren, aus welchen inhaltlichen und künstlerischen Kriterien Fördermittel für dieses Projekt vergeben und warum sie nicht zurückgefordert wurden. Die AfD-Fraktion verweist darauf, dass im Rahmen des ZPS-Projektes 14 Gedenkkreuze für die Mauertoten in Berlin-Mitte ohne Erlaubnis entwendet wurden.