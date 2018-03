Lage in libyschen Flüchtlings-Haftzentren

Auswärtiges/Antwort - 27.03.2018 (hib 192/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten in libyschen Haftzentren ("detention centers") beziffert das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) auf derzeit rund 5.000. Im Herbst vergangenen Jahres seien zwischenzeitlich rund 20.000 Menschen in diesen Zentren inhaftiert gewesen, schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/1146) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/569). Nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen in Folge des Gipfels der Afrikanischen Union und der Europäischen Union (AU-EU-Gipfel) in Abidjan seien nunmehr weniger Flüchtlinge und Migranten in Libyen inhaftiert. Die Organisation für Migration (IOM) und das UNHCR hätten mittlerweile nach eigenen Angaben grundsätzlich zu allen offiziellen "detention centers" Zugang. Die Verhältnisse in den Haftzentren seien damit transparenter geworden. Die Menschenrechtslage in Libyen und speziell in den "detention centers" bleibe aber unbefriedigend, schreibt die Bundesregierung.