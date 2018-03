Konsularische Hilfe bei Haft im Ausland

Auswärtiges/Antwort - 28.03.2018 (hib 194/2018)

Berlin: (hib/AHE) Derzeit sind 1.725 deutsche Staatsangehörige im Ausland inhaftiert, die auf ihren Wunsch durch die Auslandsvertretungen konsularisch betreut werden (Stand Februar 2018). Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/1253) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor (19/912). Die Zahl sei allerdings nur bedingt aussagekräftig, da sie nur die Fälle wiedergebe, in denen der deutsche Häftling eine Unterrichtung der zuständigen deutschen Auslandsvertretung wünsche. Die meisten Häftlinge würden in Spanien (231), in den Vereinigten Staaten von Amerika (161), Frankreich (148), Türkei (87), Polen (66), Großbritannien (56), Österreich (53), den Niederlanden (43), der Russischen Föderation (41) und der Schweiz (37) konsularisch betreut.