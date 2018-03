Umweltschädliche Subventionen

Finanzen/Kleine Anfrage - 29.03.2018 (hib 198/2018)

Berlin: (hib/HLE) Welche Maßnahmen die Bundesregierung ergreifen will, um nach den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages alle Subventionen auf Nachhaltigkeit zu überprüfen, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/1370) erfahren. Die Bundesregierung soll außerdem angeben, welche Ergebnisse bisherige Nachhaltigkeitsüberprüfungen gebracht haben und warum verschiedene Subventionen, wie zum Beispiel Steuervergünstigungen für Diesel, nicht im Subventionsbericht erscheinen.