Komplexität des EEG-Gesetzes

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 04.04.2018 (hib 210/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Um Vereinfachungen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/1464). Die Abgeordneten verweisen darauf, dass die gesetzlichen Vorgaben von Novelle zu Novelle komplexer würden, was zusätzliche Kosten provoziere und von Investitionen in Erneuerbare Energien abhalte. Vor diesem Hintergrund fragen sie die Bundesregierung nach einer Reihe von Optimierungsmöglichkeiten etwa bei der gemeinsamen Nutzung von Stromleitungen und Anschlüssen zwischen verschiedenen Netzen.