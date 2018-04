Havarie des Frachters "Glory Amsterdam"

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 06.04.2018 (hib 216/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die AfD-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (19/1443) die Havarie des Frachters "Glory Amsterdam" am 29. Oktober 2017. Nach Auswertung des kurzen Berichts des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und der Berichterstattung im Verkehrsausschuss am 14. März 2018 hätten sich einige Fragen ergeben, schreiben die Abgeordneten. Gefragt wird unter anderem, wann die "Glory Amsterdam" nach Kenntnis der Bundesregierung auf der Tiefwasserreede "Deutsche Bucht" westlich von Helgoland vor Anker ging und wann die erste Sturmwarnung zum Sturmtief "Herwart" gesendet wurde. Außerdem interessieren sich die Abgeordneten für das Verhalten des Kapitäns der "Glory Amsterdam", gegen den laut der Vorlage "polizeiliche Anzeige erstattet wurde".