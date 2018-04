Verteidigung/Kleine Anfrage - 06.04.2018 (hib 216/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung die Zahl der bislang an Auslandseinsätzen beteiligten Bundeswehrsoldaten - ohne Berücksichtigung von mehrfachen Teilnahmen - erfahren. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/1451) danach, wie viele Soldaten der Bundeswehr bei Berücksichtigung von mehrfachen Teilnahmen bislang an Auslandsmissionen beteiligt waren.