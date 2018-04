Grenzkontrollen im Saarland

Inneres, Bau und Heimat/Kleine Anfrage - 06.04.2018 (hib 217/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, mit welchen Mitteln "die Einreise an den saarländischen Grenzen zu Frankreich und Luxemburg derzeit mit dem Ziel der Verhinderung illegaler Einreise" kontrolliert wird. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/1498) danach, wie viele Bundespolizisten nach Kenntnis der Bundesregierung an den Außengrenzen des Saarlandes aktuell im Einsatz sind. Ferner fragt sie unter anderem, ob die Bundesregierung beabsichtigt, dauerhafte Grenzkontrollen an den Grenzen des Saarlandes zu Frankreich und Luxemburg einzuführen.