Bilanz des Fluglärmgesetzes

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 06.04.2018 (hib 218/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesländer haben an 38 militärischen und zivilen Flughäfen Lärmschutzbereiche per Rechtsverordnung festgesetzt. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/1384) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/1121) hervor. Grundlage für die Verordnungen ist das 2007 in Kraft getretene Fluglärmschutzgesetz. Der Evaluationsbericht zum Fluglärmschutzgesetz befindet sich laut Antwort seit März 2018 in der Ressortabstimmung.