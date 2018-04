Auswärtiges/Kleine Anfrage - 11.04.2018 (hib 223/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach den Visaerteilungen im Jahre 2017 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/1362). Die Ablehnungsquoten seien in Bezug auf einzelne Länder, aber auch innerhalb eines Landes "höchst unterschiedlich", schreiben die Abgeordneten. Insbesondere in ärmeren Regionen oder Ländern, aus denen viele Asylsuchende kommen, würden Visumanträge "überdurchschnittlich häufig abgelehnt".

Die Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert, die Zahl der im Jahr 2017 beantragten, zurückgezogenen, erteilten beziehungsweise abgelehnten Visa anzugeben und die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr darzustellen. Aufgelistet werden sollen die Informationen dabei unter anderem nach Dauer, Aufenthaltszweck und Schengen- beziehungsweise nationalen Visa. Weitere Fragen zielen auf Visa zum Ehegatten- und Familiennachzug, auf Bearbeitungszeiten und Terminbuchungssysteme, auf die Zahl der Klagen gegen abgelehnte Visumsbescheide sowie auf die Gebühreneinnahmen im Visumverfahren.