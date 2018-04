Definition von Kleinstunternehmen

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Die Linke interessiert sich für die Situation kleiner Unternehmen. Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung (19/1496), wie viele Kleinst-, Klein- und Mittlere Unternehmen es gemäß EU-Definition in Deutschland gibt, wie viele Menschen diese beschäftigen und welche Wertschöpfung sie erzielen. Zudem geht es um deren Teilhabe an der öffentlichen Auftragsvergabe. Kleinst-, Klein- und Mittlere Unternehmen beschäftigten den Hauptanteil der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, heißt es zur Begründung in der Kleinen Anfrage.