Auswärtiges/Kleine Anfrage - 13.04.2018 (hib 230/2018)

Berlin: (hib/AHE) "Enteignung und Verfolgung der Buren in Südafrika" heißt der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/1497). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, ob sie "hautfarbebezogenen Landenteignungen" in Südafrika in Gesprächen mit der dortigen Regierung thematisiert und inwieweit Hilfen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit an Auflagen zur Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten gekoppelt werden.