Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 16.04.2018 (hib 232/2018)

Berlin: (hib/HAU) "Abfindungszahlungen in Millionenhöhe" an den ehemaligen Vorsitzenden des Vorstands der Deutschen Bahn AG (DB AG), Rüdiger Grube, thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/1553). Die Abgeordneten verweisen auf Medienberichte, wonach Grube am 30. Januar 2017 auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der DB AG beendet hat, jedoch für 2017 noch Bezüge in Höhe von 2,25 Millionen Euro erhalten haben soll. Weiterhin sollen den Berichten nach für das Geschäftsjahr 2017 Pensionsrückstellungen in Höhe von 870.000 Euro für Grube gebildet worden seien. Die Abgeordneten wollen nun unter anderem wissen, wann und durch wen "im bundeseigenen Unternehmen Deutsche Bahn AG" der Beschluss für die Zahlungen gefasst worden sei.