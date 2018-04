Inneres, Bau und Heimat/Antwort - 23.04.2018 (hib 254/2018)

Berlin: (hib/STO) Von deutschen Behörden nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 in Anspruch genommene Unterstützungsleistungen von Europol sind ein Thema der Antwort der Bundesregierung (19/1621) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/1418). Wie die Bundesregierung darin darlegt, unterstützte Europol die deutschen Ermittlungen durch den Abgleich von Daten über ein sogenanntes Mobile Office, durch forensische Unterstützung und bei Finanzermittlungen. Am 27. Januar 2017 habe es ein Europol-Treffen zur Unterrichtung der Mitgliedstaaten in Den Haag gegeben.