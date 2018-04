Inneres, Bau und Heimat/Kleine Anfrage - 24.04.2018 (hib 256/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte von der Bundesregierung Auskunft darüber, in wie vielen Fällen das Bundeskriminalamt seit dem Jahr 2016 "bei Betreibern von Kommunikationsplattformen (Mail, Chat etc.)" Bestandsdaten von Nutzern abgefragt hat. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/1650) unter anderem danach, in wie vielen Fällen in diesem Zeitraum das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundespolizei und der Zoll eine solche Abfrage vorgenommen haben.