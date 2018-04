Kultur und Medien/Ausschuss - 25.04.2018 (hib 271/2018)

Berlin: (hib/AW) Der Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK), Uwe Koch, hat ein erstes positives Fazit zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 gezogen. Dieses stoße in Deutschland auf eine gute Resonanz , sagte er am Mittwoch vor dem Kulturausschuss. Unter dem Motto "Sharing Heritage" ("Erbe teilen") stehen während des Kulturerbejahres historische Orte und Denkmäler ebenso im Blickpunkt wie Bräuche und Sprachen. Im Vordergrund soll dabei jedoch immer das Gemeinschaftliche und Verbindende in der europäischen Kultur stehen, führte Koch aus. Vor allem die jüngere Generation soll dabei verstärkt angesprochen werden. Unter dem Label "Sharing Heritage" würden deshalb auch Informationen zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Kulturerbejahrs in den Sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram zur Verfügung gestellt.

Das deutsche Angebot zum Kulturerbejahr umfasst rund 150 Projekte und Veranstaltungen. Schirmherr für den deutschen Beitrag ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Etwa 40 Projekte mit besonderer Bedeutung für die gesamte Bundesrepublik werden aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit 7,2 Millionen Euro gefördert. Das erstmals ausgerufene Europäische Kulturerbejahr geht zurück auf eine Initiative des DNK für ein Europäisches Denkmalschutzjahr. Die Europäische Kommission griff die Idee auf und entwickelte sie weiter.