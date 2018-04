Wirtschaft und Energie/Antwort - 30.04.2018 (hib 281/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen in Deutschland 99,4 Prozent aller Unternehmen der Privatwirtschaft aus. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/1801) auf eine Kleine Anfrage (19/1496) der Fraktion Die Linke hervor. Als KMU gelten Unternehmen mit weniger als 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und mit bis zu 250 Beschäftigten. 63,7 Prozent aller Beschäftigten arbeiteten in solchen Unternehmen 2017; die Quote steigt seit Jahren leicht an. EU-weit liegt sie mit 66,6 Prozent etwas höher. Mit 47,03 Prozent leisteten sie fast die Hälfte der Bruttowertschöpfung von Privatunternehmen insgesamt, dieser Anteil pendelt seit mehreren Jahren etwa um diesen Wert.

In der Antwort schlüsselt die Bundesregierung darüber hinaus die Umsätze von KMU nach verschiedenen Richtgrößen auf sowie Fördergelder und die Teilnahme an Bürgschaftsprogrammen.