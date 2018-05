Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 03.05.2018 (hib 289/2018)

Berlin: (hib/CHE) Nach der Beteiligung der Bundespolizei an der Zuverlässigkeitsprüfung nach dem Luftsicherheitsgesetz fragt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/1909). Sie will von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele solcher Prüfungen seit 2017 durchgeführt wurden und wie viele Antragsteller um eine solche Prüfung ersucht haben.