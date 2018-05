Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 07.05.2018 (hib 293/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die Sperrung des Leipziger Hauptbahnhofes am Samstag, dem 17. März 2018, aufgrund starken Schneefalls und eingefrorener Weichen thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/1791) an die Bundesregierung. Gefragt wird unter anderem, wie viele Fahrgäste von den sich aus der Sperrung ergebenen Zugausfällen am 17. März 2018 betroffen waren und welche Konsequenzen die Bundesregierung daraus zieht.