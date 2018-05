Wirtschaft und Energie/Antwort - 07.05.2018 (hib 294/2018)

Berlin: (hib/HLE) Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und der Klimaschutzplan 2050 sollen mit den für alle Sektoren vereinbarten Maßnahmenpaketen und Zielen vollständig umgesetzt werden. Dies versichert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/1820) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/1391) und beruft sich dabei auf die im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarungen. Vorgesehen sind nach diesen Angaben auch Ergänzungen, "um die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaschutzziels 2020 so schnell wie möglich zu schließen". Das Minderungsziel 2030 soll "auf jeden Fall" erreicht werden. Außerdem will der Bund eine ambitionierte und sektorübergreifende Energieeffizienzstrategie erarbeiten.